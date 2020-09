Bambino con peste bubbonica segnalato dalle Autorità cinesi, il piccolo vive in una zona nella quale sono stati ritrovati alcuni ratti morti.

Un bambino di 3 anni affetto da peste bubbonica isolato in Cina. Il piccolo vive nella contea di Menghai, ai confini con il Myanmar, bella provincia dello Yunnan. Annunciato lo stato di emergenza con livello IV da parte della Prefettura Autonoma di Xishuangbanna Dai, per prevenire la diffusione della malattia.

Peste bubbonica in un bambino

Il bambino è in condizioni stabili e sta ricevendo le dovute cure, finora sarebbe l’unico infetto rilevato nella zona secondo quanto riporta un funzionario del Governo locale.

Il caso è stato scoperto durante un’indagine in corso, partita dopo il ritrovamento di alcuni ratti morti per ragioni ignote in un villaggio. Per tentare di circoscrivere il problema, le Autorità stanno sanificando e derattizzando la contea, con lo scopo di eliminare roditori e pulci possibili veicoli di peste bubbonica.

Peste bubbonica in Mongolia

“I ratti infetti sono una fonte chiave della malattia, che si trasmette anche agli esseri umani attraverso i morsi di pulci infette”, ha detto Wang Peiyu, vice capo della Scuola della Salute pubblica dell’Università di Pechino, al Global Times.

Nel frattempo, una donna di 25 anni è finita in ospedale affetta da peste bubbonica, per aver mangiato un roditore infetto in Mongolia.

Si trova ora in isolamento nella provincia di Khovd assieme alle 19 persone con le quali aveva avuto contatti. Il Paese riporta di 22 sospetti casi di peste bubbonica, dei quali solo 6 confermati dai test: il numero più alto mai registrato di recente. Di questi, 3 sono deceduti tra cui un 38enne della provincia di Khovsgol che aveva mangiato una marmotta.