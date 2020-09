La cancelliera Angela Merkel chiede un incontro con i Land tedeschi per arginare i contagi di coronavirus nel Paese.

In Germania la cancelliera Angela Merkel si aspetta 19.200 contagi di coronavirus entro Natale. I contagi nel Paese sono ancora sotto i livelli critici di Francia, Spagna e Regno Unito. Eppure, il governo tedesco non traccia previsioni rosee: “Se il trend continuerà ad essere questo nel periodo di Natale avremo 19.200 nuovi contagi al giorno” ha detto la cancelliera.

Contagi di coronavirus in Germania: la preoccupazione di Merkel

Con questo discorso, Angela Merkel chiede più prudenza. Con l’arrivo dell’autunno e l’assenza di un vaccino, in molti sono preoccupati per il trend in salita dell’infezione. Gli esperti stanno valutando misure di contenimento, considerando il rientro scolastico e i contesti di aggregazione. Intervenendo all’assemblea del partito CDU, la leader ha spiegato il ruolo delle autorità sanitarie nell’individuare, monitorare e spezzare la catena del contagio.

Solo un approccio con prudenza e responsabilità può garantire un approccio poco impattante sulle finanze tedesche – sottolinea la cancelliera.

In Germania aumentano i contagi

Stando a quanto comunicato dall’Istituto per le Malattie infettive, in Germania si sono registrati 2.089 casi in 24 ore. I deceduti registrati sono undici. Davanti a queste cifre, la cancelliera ha annunciato che organizzerà un incontro con i ministri dei sedici Land tedeschi per discutere sulle misure argine al contagio.

Non si prospetta un lockdown come avvenuto a Madrid, ma la Merkel è intenzionata a stringere la maglia delle misure di contenimento. Tra le misure ipotizzate, vi sono le limitazioni a 25 persone per le riunioni private e una posizione più netta sui controlli ed eventuali penalità per gli esercenti che non rispettano le norme di tracciabilità emesse dal governo.