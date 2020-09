Coronavirus, superata la soglia di un milione di decessi nel mondo

Secondo i dati della John Hopkins University è stata superata la soglia di un milione di decessi in tutto il mondo per coronavirus.

Il numero dei decessi legati al coronavirus (Covid-19) nel mondo ha superato la soglia di un milione. È questo l’ultimo dato proveniente dall’università americana John Hopkins. I casi positivi registrati ufficialmente dall’inizio della pandemia sono oltre 33,27 milioni. Il Paese più colpito restano proprio gli Usa dove si contano fino a questo momento oltre 205 mila decessi e circa 7,15 milioni di contagi.

A seguire ci sono l’India e il Brasile.



Decessi per coronavirus, il bilancio

In una conferenza stampa nelle scorse ore il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato una novità nella lotta al coronavirus.

Sarebbe in arrivo un nuovo test rapido per la Covid-19, con una risposta entro 15 minuti. “Siamo sulla buona strada per fornire il vaccino in tempi record. – ha spiegato il tycoon – Abbiamo realizzato in breve tempo il più avanzato sistema di test al mondo”. Già questa settimana saranno forniti 6,5 milioni di test rapidi.

La situazione in Italia

In Italia, inoltre, è scattato un nuovo campanello d’allarme. Dopo 4 mesi gli attualmente positivi alla Covid 19 superano i 50mila. La diffusione del coronavirus sta procedendo lenta e progressiva, in crescita ormai da otto settimane. Resta stabile, invece, l’incremento dei decessi per coronavirus, 16 in più nelle ultime 24 ore (mentre è stato di 17 negli ultimi due giorni), che porta il totale dall’inizio dell’emergenza a 35.851.

Una speranza arriverebbe da uno studio Centro Cardiologico Monzino di Milano, pubblicato sulla rivista Vaccines. Secondo lo studio il vaccino anti-influenzale sembra aiutare a combattere direttamente il coronavirus.