Gli incendi continuano a distruggere la California. Da agosto sono 26 le persone decedute a causa dei roghi e 7 mila le abitazioni distrutte

Non c’è pace per la California, che continua a bruciare senza sosta: non si arrestano gli incendi che stanno distruggendo centinaia di miglia di ettari di terra, provocando anche un enorme danno economico per via della distruzione delle coltivazioni. L’ultimo rogo ha avvolto la famosa area vinicola della Napa Valley con le fiamme che in poche ore hanno interessato una vastissima area.

Ad alimentare il rogo i fortissimi venti che negli ultimi giorni si sono registrati in America favorendo la corsa delle fiamme e rendendo il lavoro molto più difficile ai vigili del fuoco. L’incendio che ha colpito l’area della tenuta vinicola, è stato soprannominato “Glass Fire” ed ha richiesto l’intervento di oltre 800 pompieri che dal 27 settembre sono a lavoro ininterrottamente per cercare di circoscrivere le fiamme e fermare l’incessante corsa del rogo.

Gli incendi piegano la California

Mentre si cerca di spegnere l’incendio si fa già anche la conta dei danni causati dalla distruzione di oltre 400 ettari di vigneto. L’incendio ha poi costretto centinaia di famiglie a lasciare le proprie abitazioni per mettersi al sicuro. Evacuati anche 55 pazienti dell’Adventist Health Hospital di St. Helena e sono ancora migliaia le persone a rischio evacuazione.

Il fenomeno degli incendi in America rappresenta una minaccia ormai da decenni, solo in California, dal 26 agosto, data del primo importante rogo registrato, ci sono stati 26 morti e oltre 7 mila strutture distrutte.