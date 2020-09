Le due bambine si erano fermate con la mamma per poter fare la pipì. Due auto le hanno travolte. Una è morta, l'altra è in gravi condizioni.

Incidente in autostrada per due gemelline che erano scese dall’auto della mamma in sosta per fare un bisognino. Una è morta, l’altra di 4 anni è grave.

Incidente in autostrada per due gemelline

Una bambina di 4 anni è rimasta uccisa e sua sorella è ricoverata in grave condizioni all’ospedale dopo essersi fermate insieme alla mamma per una semplice pipì.

La tragedia che ha coinvolto due gemelline piccole è avvenuto a Hagerstown, nello Stato Usa del Maryland.

Secondo gli investigatori, la famiglia stava viaggiando in direzione ovest sulla strada quando si è fermata a destra per far scendere le bimbe e la loro cuginetta adolescente alla ricerca di un posto per poter fare la pipì. La mamma è scesa dal lato del passeggero dell’auto e ha fatto il giro verso il retro.

In quel momento una delle bimbe è scesa dal sedile posteriore ed ha attraversato due corsie dell’autostrada. Pochi istanti dopo l’altra gemellina l’ha seguita ed entrambe sono state travolte da due veicoli che correvano a tutta velocità.

Una delle piccole è stata portata al Meitus Medical Center ma è stata dichiarata morta poco dopo, mentre l’altra è stata trasportata in elicottero al Johns Hopkins Children’s Hospital di Baltimora. La prognosi resta riservata.





Le indagini della polizia

Sull’intera vicenda è stata aperta un’indagine, ma la polizia ha dichiarato che nessuna imputazione è stata è presentata dopo l’accaduto.

Le corsie in direzione ovest della l-70 sono state chiuse per tre ore subito dopo la tragedia.