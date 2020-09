Un uomo a Rindge ha pianificato l'omicidio dell'amante di sua moglie ed ha costretto quest'ultima a decapitarle il corpo della vittima.

Vendetta macabra negli Usa: uccide l’amante della moglie e costringe quest’ultima a decapitare il defunto. La storia di un uomo che ha scoperto il tradimento della sua consorte con un collega ed ha pianificato, non solo l’omicidio, ma un delitto “d’onore” in pieno film horror.

Uccide l’amante della moglie, lei decapita il defunto

Si chiama Armando Barron, il 30enne protagonista di un macabro omicidio avvenuto negli States. L’uomo avrebbe ucciso il 25enne Jonathan Amerault, amante di sua moglie, dopo aver scoperto la loro relazione extraconiugale.

La polizia ha ritrovato il corpo martoriato della vittima nel boschi del New Hampshire.

Finito in manette, Barron, avrebbe ammazzato con una pistola il rivale in amore, l’amante di sua moglie Britany Barron. Quest’ultima è finita in manette per aver falsificato prove fisiche relative all’omicidio di Amerault.



La ricostruzione della polizia

Secondo quanto scoperto dalla polizia, Barron aveva scoperto la tresca amorosa tra i due a metà settembre. A quel punto ha “minacciato Britany Barron di imminenti ferite corporee, ficcandole in bocca una pistola”, per poi strangolarla fino a farle perdere i sensi. In seguito, ha usato il telefono della moglie per organizzare una trappola ad Amerault, nel parco della città di Rindge.

L’uomo ha trascinato con se la moglie nel luogo del delitto per farle premere il grilletto ed uccidere Amerault, precedentemente picchiato. La donna si è rifiutata di farlo così è stato lui ad ammazzarlo. In seguito, ha costretto la compagna a decapitare il corpo, così che la polizia non avrebbe potuto identificarlo dalla dentatura. Impaurita, la donna ha obbedito, difatti i resti dell’uomo sono stati trovati in un posto diverso rispetto alla testa.