Un 43enne dell'Oregon è morto dopo essere precipitato nell'oceano da una scogliera alta 30 metri. Si era sporto cercando di farsi scattare una foto.

Tragedia negli Stati Uniti, dove un uomo di 43 anni è morto dopo essere precipitato per trenta metri da una scogliera a picco sull’Oceano Pacifico. Steven Gastelum, questo il nome della vittima, si era infatti arrampicato su un albero posto proprio sull’orlo del precipizio nel tentativo di farsi scattare una fotografia, quando improvvisamente uno dei rami non ha retto il peso dell’uomo facendolo cadere nelle acque sottostanti.

L’incidente è avvenuto domenica 27 settembre presso l’Oswald West State Park della contea di Tillamook, nello stato dell’Oregon

Uomo morto precipitando da una scogliera

Secondo quanto riportato dagli organi d’informazione locali, l’uomo stava camminando con un amico lungo il sentiero del cosiddetto “Calderone del Diavolo”, quando a un certo punto ha deciso di fermarsi per scattare una foto da un punto di vista laterale della scogliera.

Gastelum si sarebbe poi arrampicato su un albero situato proprio sul bordo della scogliera in modo da poter posare per una foto scattatagli dall’amico quando il ramo sull’albero si è spezzato sotto il suo peso, facendolo precipitare dalla scogliera per una trentina di metri fin nell’oceano.

Come riferito dagli stessi agenti di polizia dell’Oregon, il corpo di Gastelum è stato successivamente individuato grazie agli elicotteri, ma ormai per l’uomo non c’era più niente da fare: “L’elicottero della Guardia costiera degli Stati Uniti e le moto d’acqua dei vigili del fuoco di Nehalem Bay hanno aiutato a localizzare Gastelum e a portarlo a riva“.

Gastelum è stato in seguito trasportato in ambulanza presso il Tillamook Regional Care Center dove però i medici non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso.