Per pagare le bollette l'89enne ha lavorato come rider diventando una star di TikTok grazie ad alcuni suoi clienti: i fans gli regalano 10mila euro.

Derlin Newey non riusciva a pagare le bollette soltanto con la sua pensione. È per questa ragione che, a 89 anni, ha deciso di intraprendere una carriera da rider, consegnando pizze per 30 ore alla settimana. Uno dei suoi clienti non ha resistito a lanciare sul web l’anziano, ormai divenuto una star di TikTok.

Rider consegna pizze a 89 anni

L’ottantanovenne americano è diventato famoso grazie alla famiglia Valdez, a cui spesso consegnava le pizze. I figli della coppia, inizialmente a sua insaputa, lo hanno filmato all’arrivo sull’uscio: “Chi vuole della pizza?”, esordiva. Una frase che gli ha permesso di diventare celebre su TikTok, dove i brevi filmati sono stati postati, nonché acclamato da un gran numero di persone.

Derlin Newey, con le sue buone maniere, ha conquistato il web.

“Quindi tutti i vostri amici su internet mi conoscono perché consegno pizze?”, si è stupito dopo essere venuto a conoscenza dei migliaia di fans ottenuti.

La raccolta fondi su TikTok

I sostenitori dell’anziano rider non hanno potuto fare a meno di tendergli una mano. Nonostante l’appassionante vicenda, infatti, è drastico che un uomo di questa età debba consegnare pizze per mantenersi.

Su TikTok, dunque, è partita una raccolta fondi per aiutare Derlin Newey. In pochi giorni sono stati racconti ben 12mila dollari (circa 10mila euro), con cui senza dubbio l’ottantanovenne riuscirà a lungo a pagare le bollette.