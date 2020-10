Bambina muore a 12 anni per l'incendio che divampa in casa sua: gli inquirenti a lavoro per individuare i responsabili.

Un violento e improvviso incendio scoppiato in una casa di Ballymena, in Irlanda del Nord, è purtroppo costato la vita ad una bambina di 12 anni. Inutili sono stati i soccorsi dei vigili del fuoco e del personale medico intervenuto sul posto.

Per la giovane non c’è stato nulla da fare, aveva già respirato troppo fumo. Sempre per lo stesso rogo, di cui ora sarà necessario chiarire l’origine e individuare eventuali responsabili, un’altra persona è stata portata in ospedale ad Antrim per le cure del caso.

A 12-year-old girl has died following a house fire in Ballymena https://t.co/1T4coWQvFV — BBC News NI (@BBCNewsNI) September 30, 2020

Incendio, muore bambina di 12 anni

La morte della giovane è la seconda tragedia in poco tempo che riguarda la cittadina di Ballymena. Solo 24 ore prima era infatti stato trovato morto un ragazzo di 33 anni, Donald Fraser Rennie, e gli inquirenti pensano possa trattarsi di omicidio. Il corpo dell’uomo giaceva senza vita in un appartamento su Crebilly Road e riportava segni di forte violenza. Stando a quanto riferito dal quotidiano Independent, due sospettati di 29 e 33 anni, sarebbero stati fermati perchè ritenuti responsabili di questo omicidio.

Malgrado poi si possa pensare ad un possibile collegamento tra l’incendio e la morte di Rennie, gli investigatori al momento escludono che i due episodi possano essere accumunati.