Un incendio divampa in casa e la mamma, riuscita ad uscire, torna in casa per salvare il figlio autistico: muoiono abbracciati.

Una mamma e suo figlio sono morti abbracciati in un incendio divampato nella loro casa a Fremont, nello stato della in California, Stati Uniti. La dinamica dei fatti rende la vicenda ancora più drammatica. La donna, infatti, era riuscita a scappare all’esterno, ma, rendendosi conto che suo figlio Muhammad, un ragazzo autistico, non l’aveva seguita, è tornata in casa per cercare di portalo in salvo.

Le fiamme però erano già troppo alte e i due sono rimasti intrappolati all’interno dell’abitazione. I corpi di Feda Almaliti, questo il nome della mamma, e suo figlio sono stati ritrovati abbracciati dai soccoritori.

Mamma e figlio muoiono in un incendio

Stando a quanto riferito dai vigili del fuoco intervenuti, i due sono rimasti intossicati dal fumo a nulla sono valsi i successivi soccorsi medici sul posto per farli tornare a respirare.

“È rientrata coraggiosamente nella residenza nel tentativo di salvare il figlio mentre le fiamme e il fumo sempre più denso avanzavano rapidamente dal primo piano al secondo piano”, questo il racconto fornito dalle forze dell’ordine.

Un’amica di famiglia, Sarah Trautman, ha invece raccontato del profondo legame che intercorreva tra la donna e il figlio: “Muhammad era il centro del suo universo. Per lei non sarebbe potuto esistere in un mondo senza di lui, e lui non avrebbe potuto vivere in un mondo senza di lei”.

La morte della donna e del figlio ha devastato l’intera comunità locale dove Feda era conosciuta come una pioniera dei diritti dei ragazzi autistici.