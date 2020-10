Come sta Donald Trump? Il presidente è ricoverato e fa trapelare ottimismo, ma la CNN ha una visione diversa.

Come sta Donald Trump? Il presidente degli Stati Uniti è in ospedale dopo essere risultato, insieme alla moglie Melania, positivo al coronavirus. Il nosocomio scelto è il Walter Reed di Bethesda (Maryland), noto anche come l’ospedale dei presidenti. Il tycoon respira senza bisogno dell’ossigeno e viene curato con il remdesivir, un farmaco anti-virale che è stato usato con successo contro il virus Ebola: lo rende noto il medico personale del presidente americano, Sean Conley in un breve memorandum per la stampa.

Come sta Donald Trump?

Ad informare i cittadini del proprio stato di salute ci ha pensato anche lo stesso presidente americano che, su Twitter, ha scritto: “Sta andando bene, credo. Grazie a voi tutti, CON AFFFETTO!!!”. Il presidente degli Stati Uniti, così come il suo staff, paventa dunque ottimismo sulla vicenda, ma, stando a quanto riferito dalla CNN, Trump sarebbe molto stanco ed avrebbe difficoltà respiratorie e febbre.

Going welI, I think! Thank you to all. LOVE!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2020

In tutto questo ci sono le imminenti elezioni presidenziali, con i cittadini che tra un mese dovranno scegliere se confermare Trump oppure glissare sull’ipotesi democratica di Joe Biden.

La campagna elettorale di Trump risentirà per forza di caso della malattia. Lo staff afferma che continuerà a lavorare, ma nel frattempo è stata cancellata la tappa elettorale in Florida e rinviati gli altri eventi. Biden, intanto, sta rimuovendo temporaneamente gli spot negativi sul presidente Donald Trump dopo la diagnosi della positività al Covid-19. La campagna del tycoon, però, non farà altrettanto. “Joe Biden – ha spiegato il portavoce della campagna di Trump, Tim Murtaugh – ha usato venerdì il suo comizio in Michigan per attaccare ripetutamente il presidente sulla previdenza, sull’economia, sull’occupazione ed ora vuole il merito di essere magnanimo?”.