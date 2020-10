Covid, positiva l’ex portavoce di Trump Kellyanne Conway

L’ex consigliera e portavoce di Donald Trump alla Casa Bianca, Kellyanne Conway, ha annunciato via Twitter di aver ricevuto l’esito del tampone e di essere risultata anch’essa positiva al covid-19. Anche lei aveva partecipato sabato scorso ad un evento al Rose Garden dove il presidente Donald Trump, di cui solo successivamente sarebbe stata accertata la positività, aveva annunciato la sua scelta alla Corte Suprema.

“Stasera sono risultato positivo al COVID-19. I miei sintomi sono lievi (tosse leggera) e mi sento bene. Ho iniziato un processo di quarantena in consultazione con i medici”, ha twittato Conway. “Come sempre, il mio cuore è con tutte le persone colpite da questa pandemia globale”.

Tonight I tested positive for COVID-19. My symptoms are mild (light cough) and I’m feeling fine. I have begun a quarantine process in consultation with physicians.

As always, my heart is with everyone affected by this global pandemic. ❤️

— Kellyanne Conway (@KellyannePolls) October 3, 2020