In Danimarca è stato deciso l'abbattimento di un milione di visoni positivi al coronavirus.

La Danimarca abbatterà circa un milione di visoni. La decisione è stata assunta dal Governo dopo la scoperta di diversi contagi da coronavirus tra gli animali negli allevamenti. Nello specifico i nuovi casi si sono registrati in 41 allevamenti, ma il sospetto e che quelli interessati da animali positivi al Covid-19 possano essere molti di più.

Da qui la decisione, resa pubblica dal ministro dell’Ambiente e dell’Alimentazione, Mogens Jensen, di abbattere almeno un milione di visoni per cercare di ridurre il rischio dei contagi sull’uomo.

Visoni con coronavirus saranno abbattuti



La Danimarca è il primo produttore di visoni, animali allevati per la realizzazione di pellicce e cappotti, il loro abbattimento, quindi, rappresenta per il Paese una perdita economica non indifferente. L’abbattimento, annunciato in conferenza stampa dal Ministro, ha lo scopo di evitare ulteriori contagi.

Secondo alcuni studi condotti negli ultimi mesi, il virus ai visoni sarebbe stato trasmesso dagli esseri umani che lavorano all’interno degli allevamenti. I ricercatori sono a lavoro per cercare di comprendere in che modo sia avvenuto il cosiddetto salto di specie e quali effetti potrà avere sulla diffusione del coronavirus. Il problema dei visoni infetti si è registrato anche in Spagna nel maggio scorso. In quel caso, per prevenire il contagio umano, il Governo ha ordinato l’abbattimento di 93 mila esemplari che si trovavano all’interno di una fattoria.

La stessa cosa è accaduta ache in Olanda con l’abbattimento di 10 mila visoni.