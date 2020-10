Alka e Fracoice si sono sposati: l'anziana donna era approdata in Gambia alla ricerca di un compagno più giovane, ma aveva mentito sulla sua età.

Fracoice è soltanto una delle donne europee che è approdata in Gambia con l’obiettivo di trovare un compagno molto più giovane di lei. Nelle coste dell’Africa Occidentale l’anziana ha incontrato il trentaduenne Alka, a cui ha donato un cospicuo mantenimento prima del matrimonio.

La loro relazione, tuttavia, si è sempre basata su una bugia.

Il turismo sessuale in Gambia

La storia di Fracoice e Alka è stata raccontata nel corso del documentario Sex on the beach, in onda su Channel 4, in cui il giornalista Seyi Rhodes visita l’Africa Occidentale per scoprire se è gli europei possono trovare l’amore tra i giovani africani oppure se le differenze di età, razza e ricchezza sono degli ostacoli insormontabili.

Ad approfittare del turismo sessuale non sono soltanto gli uomini.

Le donne anziane che si recano in Gambia alla ricerca di sesso sono molte, come ha raccontato il trentaduenne Alka: “A volte non sono brave turiste, ma soltanto vacanziere. Vengono per fo***ti e andarsene. Ti scaricano“, dice. Ora, tuttavia, il giovane gambiano sostiene di avere trovato l’amore.

La storia di Fracoice e Alka

Alka, a seguito di numerose delusioni, aveva deciso di non accettare più avventure sessuali in cambio di denaro.

L’incontro con Fracoice, ottantacinquenne europea, tuttavia, gli ha fatto cambiare idea.

Il loro rapporto è iniziato come una semplice conoscenza durante la vacanza di lei in Africa, ma anche al termine di questa i due hanno continuato a sentirsi. La donna inoltre ha donato al giovane 60.000 euro, con i quali egli ha lasciato il consueto lavoro per dedicarsi ad un appezzamento di terra, e 300 euro di mantenimento al mese.

I soldi servirebbero anche a costruire una casa per la coppia in Gambia, con un posto in cortile dove seppellirla. Fracoice però non ha ancora avuto modo di vedere i frutti dell’investimento.

Nel 2020 la coppia ha deciso di sposarsi. “Io voglio che muoia tra le mie braccia e lei vuole morire qui insieme a me”, ha spiegato Alka. Il loro rapporto, come raccontano, procede a gonfie vele anche dal punto di vista sessuale: “Faccio di tutto con lei, ma naturalmente abbiamo dei limiti.

Non tutti i giorni, insomma“, ha ammesso.

Nel corso della puntata, attraverso una telefonata, viene tuttavia rivelato che la relazione si è inizialmente basata su una bugia. Fracoice, infatti, come si vede dalle immagini del matrimonio, non ha ottantacinque anni. La donna ne ha in realtà solamente 58. La morte, dunque, non sembra essere vicina. “Forse ho dimenticato quello che ho detto. In Gambia non ci importa dell’età. È solo un numero“, dice Alka al conduttore.

Al matrimonio della coppia, inoltre, non era presente alcun parente di Fracoice. Forse, quella sull’età, non era l’unica bugia detta dalla donna al marito?