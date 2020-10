Dopo l'aumento dei contagi da coronavirus e dei ricoveri in terapia intensiva, Parigi è entrata in uno stato di massima allerta.

La situazione coronavirus in Francia continua a preoccupare tanto che le autorità locali hanno deciso di dichiarare Parigi in stato di massima allerta. Alle 11:30 di lunedì 5 ottobre 2020 il sindaco Anne Hidalgo e il prefetto di Polizia Didier Lallement terranno una conferenza stampa per illustrare le nuove limitazioni e restrizioni.

Parigi in stato di massima allerta

La decisione è giunta dopo che per diversi giorni la capitale ha superato i parametri che denotano la criticità dell’emergenza. Il tasso di incidenza ha infatti sempre superato i 250 ogni 100.000 abitanti e la soglia critica di 100 tra gli over 65. Anche il tasso di occupazione dei posti in terapia intensiva da parte dei pazienti infetti ha superato la soglia massima di allerta del 30% nell’Ile-de-France.

Alla luce del peggioramento della situazione, l’amministrazione stabilirà nuove limitazioni e divieti. Tra queste potrebbe esserci la chiusura di bar e caffè in tutta la città, cosa che ha allarmato l’Unione dei sindacati nelle industrie alberghiere che dovrebbero così subire un nuovo colpo dopo essere stati già duramente colpiti in primavera.

I ristoranti potrebbero invece rimanere aperti ma con un protocollo sanitario rafforzato. I gestori dovranno cioè registrare i loro clienti per contattarli qualora si verificassero contagi, tenere 1,5 metri di distanza tra ogni tavolo, effettuare obbligatoriamente il pagamento al tavolo e chiudere entro le 22.

Infine il ministro del Lavoro Elisabeth Borne dovrebbe chiedere alle parti sociali di dare priorità allo smart working. Anche altre grandi città come Lille, Lione, Grenoble, Tolosa e Saint-Etienne, dove la situazione sanitaria rimane preoccupante, potrebbero presto passare ad una zona di allerta rossa.