In Russia boom di contagi di coronavirus; in 24 ore sono più di 10mila di cui un terzo solo a Mosca. Il governo pensa ad un nuovo lockdown.

L’Europa rimane uno dei territori più colpiti dal covid-19 e l’arrivo dell’autunno non sta di certo aiutando il vecchio continente. Da nord a sud, da ovest ad est, sono moltissimi i paesi che si trovano di fronte ad una seconda ondata, forse più potente della prima.

Tra i paesi in allerta massima c’è anche la Russia dove nelle ultime 24 ore (4 ottobre) è stato registrato un boom di nuovi contagi al coronavirus, ben 10.499 nuovi casi. È il dato più alto dallo scorso 15 maggio, quando nel Paese l’epidemia era al picco massimo ed era ancora in vigore il lockdown. In salita anche il numero delle vittime, 107 in più rispetto al giorno primo, per un bilancio complessivo di 21.358 morti.

LEGGI ANCHE: Ministro della Salute russo: “Le vaccinazioni saranno avviate da novembre”

Russia, boom di contagi al coronavirus

La maggior parte dei casi riscontrati si trovano a Mosca. Soltanto nella capitale, infatti, i nuovi positivi al coronavirus sono 3.537, più di un terzo sul numero totale. Cifre molto alte che non possona passare inosservate, tanto che le autorità locali stanno seriamente pensando a nuove restrizioni per i cittadini. Ecco rispuntare dunque l’ipotesi del lockdown, magari isolando solo determinate città, tra cui la stessa Mosca.

Stando a quanto riportato dal quotidiano locale Vedomosti, che cita fonti interne all’amministrazione, l’unico dubbio al momento sarebbe quello di riuscire a trovare una misura che non interrompa del tutto l’attività lavorativa e allo stesso tempo limiti la circolazione del virus.

Dalla stessa fonte si apprende che il lockdown potrebbe scattare entro le prossime due settimane.