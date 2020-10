La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, è in autoisolamento per aver avuto un contatto diretto con un positivo al coronavirus.

La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen è in autoisolamento dopo aver avuto un contatto diretto con una persona risultata positiva al coronavirus. La misura perdurerà fino a domani mattina, 6 ottobre, quando si avrà il riscontro del suo secondo tampone.

Il primo, effetuato giovedì scorso, aveva dato esito negativo. A darne notizia è stata la stessa presidente su Twitter: “Sono stata informata di aver partecipato ad un incontro, martedì, a cui era presente una persona che ieri è risultata positiva al Covid-19. In applicazione delle regole in vigore, sarò in auto-isolamento fino a domattina. Sono risultata negativa al test giovedì ed ho fatto l’esame oggi”.

I’ve been informed that I participated in a meeting last Tuesday attended by a person who yesterday tested positive for COVID-19. In accordance with regulations in force, I’m therefore self-isolating until tomorrow morning. I’ve tested negative on Thursday & am tested again today — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 5, 2020

Secondo le norme sulla quarantena previste in Belgio, una persona asintomatica che ha avuto un contatto ravvicinato con una persona positiva al coronavirus, come è il caso della presidente della Commissione Europea, deve mettersi in autoisolamento per una settimana che decorre a partire dall’ultimo giorno nel quale si è verificato il contatto.

Al quinto giorno di isolamento deve essere poi condotto un unico test. Se il risultato è positivo il soggetto in questione deve rimanere in quarantena per altri sette giorni, quindi 12 in totale; se invece è negativo, la quarantena termina il settimo giorno.