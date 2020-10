Da quando è presidente, Donald Trump ha detto oltre 20 mila bugie. Le sue menzogne scolpite su un muro a New York

Da quando è in carica, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto almeno 20 mila bugie. A tenere il conto delle menzogne del capo della Casa Bianca, recentemente risultato positivo al coronavirus, è stato il Washington Post che ha stilato una lista con tutte le bugie del presidente degli USA.

Adesso questa lista è anche finita su un muro, diventando una vera e propria installazione artistica visitabile da tutti. Il “Wall of Lies”, in italiano “muro delle bugie” è stato installato a New York in un quartiere di di Brooklyn, ed è curato da Radio Free Brooklyn. Dal muro di 50 miglia da costruire in Messico, all’incredibile aumento dell’occupazione, dal 2016, anno in cui è stato eletto presidente degli Stati Uniti, Trump ha sfornato una serie di bugie più o meno eclatanti che non sono certo passate inosservate.

Le bugie di Trump

Per l’esattezza, secondo il Washington Post, Trump avrebbe detto 20.055 bugie in 1267 giorni e adesso tutto potranno leggere le sue menzogne recandosi nel Wall of Lies. Per l’inquilino della Casa Bianca, in corsa per la rielezione, non è certo una gran bella pubblicità. Per Donald Trump questo non è certo un bel periodo, il presidente Usa è costretto a casa dopo essere risultato positivo al coronavirus. Ma non è tutto.

I sondaggi, infatti, lo danno almeno 10 punti indietro rispetto al suo sfidante Joe Biden. E pensare che all’inizio della campagna elettorale Trump partiva come super favorito.