Due studentesse di 19 anni sono ricoverate in gravi condizioni dopo essere precipitate da un terrazzo mentre cercavano di scattarsi un selfie.

Due studentesse di 19 anni sono attualmente ricoverate in ospedale in gravi condizioni dopo essere precipitate per quattro piani da un terrazzo mentre cercavano di scattarsi un selfie. Le due ragazze, frequentanti la Temple University di Philadelphia, nello stato della Pennsylvania, erano state invitate a una festa per universitari e secondo alcune testimonianze al party non erano presenti misure di sicurezza sufficienti a garantire l’incolumità dei presenti.

Studentesse precipitano mentre si scattano un selfie

Stando a quanto riportato dalle testate statunitensi, l’incidente sarebbe avvenuto intorno alle due del mattino, quando le due ragazze avrebbero deciso di scattarsi un selfie in ricordo della serata dal terrazzo dell’edificio in cui si stava tenendo la festa. Probabilmente sportesi troppo dal parapetto del terrazzo, le due studentesse hanno perso l’equilibrio e sono entrambe precipitate per quattro piani impattando rovinosamente al suolo dopo un volo di diversi metri.

Immediatamente soccorse, la ragazza in condizioni più gravi è stata trasportata al Jefferson Hospital mentre la meno grave all’ospedale universitario della Temple University.

Interrogata sull’accaduto, la società che gestisce il condominio in cui si era tenuta la festa ha affermato che il terrazzo è provvisto di un parapetto, ma uno studente presente al party la smentito queste dichiarazioni: “Non c’è abbastanza protezione per impedirti di cadere, quindi se stai bevendo e ci vai a finire vicino è davvero facile precipitare giù perché arriva solo a metà tra il ginocchio e l’anca”.