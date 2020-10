Un gruppo di amici di Belfast vola in Turchia per sbiancare i denti: uno di loro è morto, forse per un farmaco, mentre gli altri due sono in coma.

Un ragazzo di 33 anni è morto dopo essersi sottoposto ad un intervento odontoiatrico in Turchia dove si era recato per sbiancare i denti. Il decesso di Richard Molloy, questo il nome della vittima originaria del nord di Belfast, è avvenuto nella giornata di sabato nella città portuale turca di Marmarus in circostanze ancora tutte da accertare.

Anche due amici della vittima, Declan Carson e Aaron Callaghan, hanno riportato delle gravi conseguenze e ora vessano in condizioni molto critiche in ospedale. Secondo il Belfast Telegraph i due sarebbero in coma.

In Turchia per sbiancare i denti: morto

Alla base del decesso potrebbero esserci dei farmaci legati al trattamento assunti dalla vittima e dai suoi amici prima dell’intervento.

Ipotesi questa portata avanti dal Guardian, ma che al momento non trovo un riscontro da parte degli investigatori. Non si conosce poi il tipo di medicianale e le quantità in cui lo stesso sarebbe stato assunto dai 3 ragazzi di Belfast.

“Una tragedia assolutamente straziante”, questo il commento alla vicenda di John Finucane, un parlamentare locale che parla anche di “tre giovani sani e perfettamente in forma”. Ora sarà importante una mediazione tra l’Irlanda del Nord e la Turchia per organizzare il rientro in patria della salma di Molloy e che a Callaghan e Carson vengano garantire adeguate cure.