L'uragano Delta si dirige verso il Messico e, intanto, ha acquistato forza passando alla categoria 4

L’uragano Delta sta diventando estremamente pericoloso. Quando toccherà, nelle prossime ore, la penisola dello Yucatan, in Messico, sarà classificabile nella categoria 4 (estremamente pericoloso) per cui è importante che i residenti delle zone colpite corrano ai ripari. Secondo il servizio meteorologico degli Usa, l’uragano Delta, con raffiche di vento che arrivano anche fino a 200 chilometri orari, passerà presto dalle isole Cayman per poi dirigersi prepotentemente verso il Messico dove raggiungerà la sua potenza massima.

Uragano, allarme in Messico

Un annuncio che ha messo in allarme cittadini ed istituzioni con il presidente Andre’s Lopez Obrador che ha chiesto ai suoi concittadini la massima attenzione e di adottare tutte le precauzioni per fronteggiare l’arrivo di “Delta”. Anche i turisti sono stati avvisati con l’allarme uragano emesso dalle autorità di Quintana Roo. La preoccupazione è che l’uragano possa provocare onde da 2 a 3 metri accompagnate da inondazioni nelle zone costiere.

In Messico si teme per l’incolumità delle persone e le autorità sono a lavoro per cercare di evitare che l’uragano Delta possa fare anche dei morti. La popolazione attende con molta preoccupazione il passaggio del violento uragano Delta cercando, in breve tempo, di mettere al ripraro tutto ciò che può essere salvato dalla sua furia. In America sono purtroppo frequenti i casi di morti causati dal passaggio di uragani che distruggono tutto ciò che gli capita davanti creando enormi danni, anche economici, nelle città colpite.