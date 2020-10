In Francia boom di casi di Coronavirus con altri 18.746 casi totali. Macron annuncia nuove restrizioni.

Continua a preoccupare la situazione in Francia. Nella giornata del 7 ottobre sono stati registrati infatti altri 18.746 nuovi casi. Si tratta di un record. Mai era stato registrato un numero così alto dall’inizio della pandemia. Sono deceduti inoltre altre 80 persone arrivando ad un totale di 32.445 morti.

Per quanto riguarda i contagi nel territorio francese si parla di un totale di 653.509 casi da quando è iniziata la pandemia. Nel frattempo il Presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron ha annunciato in diretta tv che verranno implementate le misure di restrizione. “Non siamo e non saremo in un tempo normale” ha dichiarato.

Coronavirus, in Francia annunciate nuove restrizioni

“L’epidemia continua a crescere. In alcuni territori siamo riusciti a frenare le cose, ma il virus circola più veloce”.

Lo ha annunciato il Presidente della Repubblica francese in un’intervista in diretta tv. I numeri dei contagi in Francia parlano chiaro. Solo nella giornata del 7 ottobre sono stati registrati altri 18.746 casi, il doppio rispetto al 6 ottobre. Si tratta di un numero importante che ci dice molto sulla situazione francese.

Macron ha poi proseguito annunciando che entreranno in vigore nuove restrizioni specificando che se nelle zone di Parigi e Marsiglia l’allerta è massima.

Ci sono tuttavia altre città sotto sorveglianza: “Tra le persone adulte e dove ci sono troppi posti letto occupati negli ospedali, allora dovremo andare verso maggiori restrizioni, non siamo e non saremo in un tempo normale”, ha dichiarato il capo dello Stato francese.