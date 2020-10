Anthonia Rochus, modella di 21 anni, è stata picchiata dal suo fidanzato e ha voluto pubblicare le foto dei suoi lividi, per denunciare pubblicamente questa violenza. La donna ha pubblicato una foto in cui è in vacanza con lui, felice e sorridente, e delle immagini dei lividi sul suo volto dopo il pestaggio.

“Questo è il mio prima e dopo. Non c’è alcun lieto fine però, solo dolore e tristezza” ha spiegato la modella.

Dit is mijn before and after. Geen happy story. Geen groot geluk. Maar pijn en verdriet. Ook dit is hoe het kan gaan. Eindelijk heb ik de moed gevonden mijn verhaal te doen. Maar dit is niet het einde. Ik kom hier sterker dan ooit uit.

‘WHERE IT ALL STARTED vs. WHERE IT ENDED’ pic.twitter.com/KKmxAuWGeS

