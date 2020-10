Lo ha annunciato attraverso un post su Twitter. Il candidato alla Presidenza degli Stati Uniti Joe Biden, ha promesso che in caso di elezione assicurerà l’accesso a regolari, affidabili e gratuiti test Covid-19. Non solo. Nel post ha toccato due punti fondamentali per la lotta anti-Covid come l’accelerazione per lo sviluppo dei trattamenti e dei vaccini e l’implementazione delle direttive sull’utilizzo delle mascherine.

Si tratta di parole molto importanti che ci dicono molto sulla sua candidatura.

Nel frattempo l’ex Presidente degli Stati Uniti Barack Obama con un Tweet ha parlato del piano del candidato alla presidenza democratico per creare nuovi posti di lavoro. Un post quanto mai significativo accompagnato da un grafico che illustra quanto è stato fatto dai precedenti presidenti perciò che concerne l’occupazione dei cittadini.

“Una volta eletto presidente implementerò le disposizioni sulle mascherine in tutta la nazione, assicurerò l’accesso a test Covid gratuiti, regolari e affidabili, accelererò lo sviluppo di trattamenti e vaccini”. Questo è ciò che ha annunciato il candidato alla Presidenza degli Stati Uniti democratico Joe Biden in un post su Twitter.

L’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama sempre su Twitter ha parlato inoltre di cosa farà il candidato democratico Joe Biden in termini di occupabilità.

“Joe Biden ha un piano per portare riportare il nostro Paese allo splendore precedente e creare milioni di posti di lavoro. Lavoro che può aiutare le famiglie ad andare avanti.”

.@JoeBiden has a plan to build our country back better and create millions of jobs—jobs that can help working families get ahead. Joe helped manage the Recovery Act, which jumpstarted the longest stretch of job growth in our history. And he’ll do it again. pic.twitter.com/pNOyfrvgB9

— Barack Obama (@BarackObama) October 7, 2020