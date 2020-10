Una bambina di un anno intrappolata nell’auto sotto il sole cocente è morta. Il padre si è rifiutato di rompere il finestrino.

Tragedia negli USA Los Angeles. Una bambina è morta dopo essere rimasta bloccata nell’auto per circa un’ora sotto il sole cocente. Il padre della bambina Sidney Deal che aveva dimenticato le chiavi al suo interno, si è rifiutato di rompere i finestrini per salvare la piccola in quanto non aveva soldi per riparare l’auto.

Non solo. Quando sono arrivati i soccorsi, l’uomo non ha permesso alla polizia di rompere i finestrini, chiamare un carro attrezzi o un fabbro perché costava troppo. Quando gli agenti hanno rotto i finestrini la bimba di appena un anno, era già priva di sensi morendo poco dopo. Sidney Deal è stato poi arrestato e accusato delle lesioni causate alla figlia.

Today I’m continuing to follow the death of 21-month-old Sayah Deal, who was found dead in a car earlier this week. Her father Sidney Deal is being charged with child abuse/neglect with substantial bodily harm. We will have continuing coverage tonight on @8NewsNow. pic.twitter.com/dRWwXtNBin — Kate Houston (@katehouston_tv) October 7, 2020

Bambina morta intrappolata nell’auto

Non aveva i soldi per riparare i finestrini dell’auto. Questa la motivazione che ha portato un padre a non prestare alcun soccorso alla figlia che è rimasta intrappolata nell’auto sotto il sole cocente per circa un’ora. L’uomo infatti nonostante l’arrivo dei soccorsi, non ha permesso agli agenti di polizia di rompere i finestrini o di chiamare il fabbro. L’uomo inoltre ha detto agli che l’aria condizionata era accesa e che la figlia stava bene.

Ha poi aggiunto che la piccola si stava muovendo tra i sedili. Il padre ha poi pensato che si fosse addormentata quando la bimba si era infine sdraiata sul pavimento dell’auto. Quando la figlia di un anno Sayah di un anno è stata salvata era già troppo tardi. La bambina è morta poco dopo.

Arrestato il padre e accusato di aver causato lesioni alla figlia.

Dozens have gathered at 1719 H Street, where a nearly-2-year-old girl died while locked in a hot car yesterday. Her dad, Sidney Deal, was arrested. But neighbors say police refused to break the car window until the girl was unresponsive. Story: https://t.co/i1h6i8DvEN pic.twitter.com/bQZUy0v0W1 — Alexis Ford (@alexisdford) October 7, 2020