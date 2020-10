II coronavirus torna a colpire fortemente la Germania che ha registrato più di 4mila nuovi casi nelle ultime 24 ore: il governo tedesco si organizza.

I numeri del covid in Europa preoccupano molto e, stando ai dati delle ultime ore, anche i paesi che fin qui avevano mostrano una flessione rispetto ai casi più eclatanti di Francia, Inghilterra e Spagna, si ritrovano ora a dover fronteggiare una nuova impennata dei contagi.

È successo in Italia, dove solo nella giornata di ieri, 7 ottobre, i positivi sono stati 3.678, così come in Germania dove i nuovi casi di coronavirus sono stati oltre 4mila a fronte dei 2.898 del giorno precedente. Mai così alti da aprile, da quando cioè il paese era ancora in regime di lockdown.

Coronavirus Germania, aumentano i nuovi casi

Anche in Germania dunque il governo è chiamato a fronteggiare un nuovo aumento dei casi e per questo dal 6 ottobre è stato deciso per l’obbligo di mascherina in tutti gli spazi del Bundestag tedesco. La curva mostra inoltre che la situazione peggiore sia a Berlino dove sono 4 i quartieri ritenuti a rischio e dove è stata disposta la chisura di locali e ristoranti dalle 23:00 alle 6:00. Ridotto anche il numero di partecipanti massimi alle feste che scende da 25 a 10.

Anche il vicino Belgio ha registrato una forte accellerazione nell’aumento dei casi di positivi al coronavirus. Solo nelle ultime 24 ore sono stati 3.577, un numero mai così alto dall’inizio dell’emergenza ad ulteriore dimostrazione che la pandemia, per definizione, non conosce confini. In Spagna si contano 11.998 nuovi casi, in Gran Bretagna 14.542, in Francia 18.746. Dati altissimi soprattutto se si considera che riguardano soltanto ai positivi riscontrati in 24 ore.