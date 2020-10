Donald Trump ha condiviso poco fa un video su Twitter attraverso il quale ha voluto lanciare un importante messaggio agli americani.

Donald Trump ha condiviso poco fa un video su Twitter attraverso il quale ha promesso di rendere gratis il trattamento Covid-19 per tutti gli americani. Ecco le sue parole.

Il messaggio di Donald Trump

“Voglio che tutti riceviate lo stesso trattamento del vostro presidente, perché mi sento benissimo“, ha affermato Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti ha promesso che il trattamento che ha ricevuto per il coronavirus verrà offerto gratuitamente agli americani.

Nell’ultimo video pubblicato su Twitter, Trump ha detto: “Voglio darvi quello che ho e lo renderò gratuito. Non pagherete per questo”. Per poi aggiungere: “Non è stata colpa vostra se è successo, è stata colpa della Cina. La Cina pagherà un prezzo alto per quello che ha fatto al mondo”. Sempre nello stesso video Trump ha affermato di non essere d’accordo con chi considera il trattamento prodotto da Regeneron come terapeutico, bensì lui lo considera come una “cura“.

Ha quindi sottolineato: “Mi sento perfetto. Questa è stata una benedizione di Dio che l’ho presa. Questa è stata una benedizione sotto mentite spoglie.”

A MESSAGE FROM THE PRESIDENT! pic.twitter.com/uhLIcknAjT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020

Un tweet pubblicato poche ore dopo il suo ritorno allo Studio Ovale, con Trump che ha affermato: “Abbiamo centinaia di migliaia di dosi che sono quasi pronte.

Ho l’autorizzazione all’uso di emergenza pronta e dobbiamo farla firmare”. Ha quindi aggiunto che ottenere l’approvazione per questi farmaci è molto più importante per lui del vaccino, per poi sostenere che la politica sta ostacolando la disponibilità di un vaccino per l’uso pubblico prima delle elezioni.