Una madre lascia la figlia di 2 mesi in auto sotto il sole facendola morire per poi andare ad una festa dopo due giorni: è successo in Florida.

Tragedia a Panama City, in Florida, dove una donna, probabilmente in preda a fiumi di alcol e droga, ha lasciato la figlia in auto sotto il sole facendola morire. Dopo soli due giorni dal decesso della piccola, di soli due mesi, la madre sarebbe poi andata ad una festa.

Lascia la figlia in auto

I fatti risalgono al 2 settembre 2020, quando Megan Dauphin, 30 anni, ha dimenticato la piccola nata il 4 luglio 2020 nella sua automobile. Non è chiaro cosa stesse facendo mentre la figlia giaceva sotto il sole cocente, ma gli esami del sangue avrebbero rilevato che in quel momento avesse assunto metanfetamine.

La donna viveva con la sua famiglia ma in quella giornata suo padre era al lavoro e sua sorella dormiva.

Nessuno si è dunque accorto in tempo della mancanza della bimba e quando sono giunti i soccorsi era ormai troppo tardi. Le autorità dell’ufficio dello sceriffo della contea di Bay hanno arrestato la madre con l’accusa di omicidio colposo aggravato. Ora si trova in carcere in attesa dell’udienza preliminare.

Durante le indagini effettuate sul suo conto hanno rilevato che la donna facesse uso di metanfetamina, come confermato dagli accessori per droghe rinvenuti nella sua abitazione.

Uno dei suoi amici ha anche raccontato che Megan sarebbe andata a festeggiare il fine settimana dopo la morte della figlia. “L’intera situazione è davvero scioccante per me. Tutto quello che continuo a immaginare nella mia testa è quella bellissima bambina avvolta nella coperta fasciata che le avevo regalato. Pensare che la sua vita venga strappata a causa di una madre che lascia sua figlia incustodita in una macchina sotto il sole è inquietante“, ha raccontato.