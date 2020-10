Continuano gli scontri nel Nagorno-Karabakh, la repubblica de facto autonoma oggetto di una decennale disputa tra Armenia e Azerbaijan che negli ultimi giorni si sono resi protagonisti di un’escalation militare come non se ne vedevano da quasi trent’anni nella regione.

Nella giornata delll’8 ottobre è stata infatti bombardata la storica cattedrale ortodossa di Ghazanchetsots, nella città di Shusha; luogo simbolo della fortissima identità religiosa armena.

Secono le autorità armene la cattedrale sarebbe stata oggetto di un bombardamento da parte delle forze armate dell’Azerbaijan, anche se il ministro della Difesa azero ha negato ogni coinvolgimento del paese nell’episodio. L’esecutivo di Yerevan ha in seguito dichiarato su Twitter che nel bombardamento della cattedrale sono rimasti feriti giornalisti russi e armeni, tra cui uno che è stato sottoposto a un intervento chirurgico.

#UPDATE Armenia said Thursday that Azerbaijani forces had shelled a historic cathedral in Nagorno-#Karabakh‘s city of #Shusha, where AFP journalists saw the church had suffered serious damage https://t.co/uVuB9754Re pic.twitter.com/HCVZquW9Ms

— AFP news agency (@AFP) October 8, 2020