Ha urlato "Buon compleanno Putin", poi si è dato fuoco: l'uomo, autore del folle gesto a San Pietroburgo, è adesso ricoverato.

Momenti di caos nel pieno centro di San Pietroburgo, dove un uomo ha compiuto un gesto drammatico. Il settantunenne, in prossimità del compleanno del Presidente russo Vladimir Putin, si è dato fuoco in strada. La folla è rimasta inizialmente incurante e soltanto diversi minuti dopo uno dei passanti è intervenuto per spegnere le fiamme che avevano totalmente avvolto l’uomo attraverso l’utilizzo di alcuni cappotti.

“Buon compleanno Putin”

L’autore del folle gesto, secondo le ricostruzioni, aveva con sé un cartello con scritto “Buon compleanno Putin” e prima di darsi alle fiamme ha urlato qualcosa di inerente al Presidente russo e ad un regalo per lui. Per alcuni minuti l’anziano avvolto dal fuoco ha camminato per il centro di San Pietroburgo contorcendosi per il dolore, prima che qualcuno venisse in suo soccorso. Nelle immagini registrate sono diversi i passanti che continuano a camminare incuranti dell’accaduto.

L’uomo, che secondo quanto riportano i media locali ha per decenni gestito una società immobiliare, adesso è in gravi condizioni. È stato trasportato in ospedale e adesso si trova nel reparto di terapia intensiva. Le ustioni di primo e secondo grado ricoprono almeno metà del suo corpo.

Si tratta soltanto dell’ennesimo gesto estremo messo in atto contestatori di Vladimir Putin.

Venerdì 2 ottobre la giornalista indipendente Irina Slavina si è data alle fiamme dopo che la polizia aveva fatto irruzione in casa sua per cercare prove che dimostrassero che fosse un membro dell’opposizione. La donna, che non è sopravvissuta, ha incolpato per la sua morte la Federazione Russa, attraverso un post scritto sui social prima dei fatti.