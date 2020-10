La Svizzera ha inserito le regioni di Sardegna, Campania e Veneto nella lista dei territori con obbligo di quarantena per coloro che vi provengono.

Nella giornata del 9 ottobre la Svizzera ha disposto l’obbligo di quarantena per le persone che arrivano dalle regioni italiane di Sardegna, Campania e Veneto. I tre territori si aggiungono così alla Liguria, che era stata inserita nell’elenco delle aree a rischio alla fine del mese di settembre.

La misura è stata decisa al fine di scongiurare il rischio di eventuali focolai di coronavirus nel paese elvetico.

Svizzera, obbligo di quarantena per tre regioni

La decisione delle autorità svizzere arriva a seguito dell’incremento di contagi da coronavirus all’interno del territorio italiano, con oltre 4mila casi registrati nella giornata di giovedì 8 ottobre. Numeri che portano il bilancio nazionale a valori analoghi a quelli riscontrati lo scorso mese di aprile, quando la pandemia in Italia si trovava al suo massimo storico.

L’elenco dell’Ufficio federale della sanità pubblica è stato aggiornato venerdi 9 ottobre ma sarà valido a partire dalla giornata di lunedì. Al suo interno sono presenti tutti quei paesi o quelle singole regioni che sono considerate a rischio di contagio e tiene conto dell’evoluzione della pandemia in giro per il mondo. A seguito di un notevole calo dei contagi, recentemente sono infatti stati stralciati dalla lista paesi come Bolivia, Suriname, Trinidad e Tobago, Repubblica Dominicana e Namibia, mentre Russia, Slovacchia, Georgia, Canada, Iran, Giordania e Tunisia sono state da poco inserite a causa di un innalzamento delle rispettive curve dei contagi.