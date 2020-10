Covid-19: le dichiarazioni del dittatore nordcoreano Kim Jong-un sulla presenza di coronavirus nel paese.

Il dittatore della Corea del Nord, Kim Jong-un ha dichiarato che non ci sarebbe, ora come ora, alcun caso di coronavirus nel paese da lui governato. La stessa Corea del Nord difende le dichiarazioni del dittatore Kim, in occasione del 75esimo anniversario della fondazione del partito dei lavoratori, a capo del quale troviamo lo stesso dittatore 35enne.

In occasione della commemorazione del precitato evento, Kim Jong-un ha speso le seguenti parole: “Non una sola persona ha contratto il coronavirus“. Durante il suo discorso, Kim ne ha approfittato per fare gli auguri a coloro che sono stati contagiati dal virus al di fuori del paese.

Corea del Nord, Kim parla del coronavirus

Il dittatore nordcoreano Kim Jong-un è intervenuto nel corso della sontuosa e imponente parata militare in quel di Pyongyang in occasione della parata per la commemorazione del 75esimo anniversario della fondazione del partito dei lavoratori.

Il leader ha dichiarato l’assenza di casi di coronavirus nel paese. Kim ha inoltre preferito evitare qualsiasi critica su Washington. L’evento di Pyongyang ha avuto luogo a distanza di circa quattro settimane dalle elezioni presidenziali negli Usa.

Il coronavirus porta “enormi sfide”

Kim Jong-un ha invitato il suo popolo a restare fermo dinanzi alle “enormi sfide” che comporterà il coronavirus, così come di fronte alle sanzioni pesanti che gli Stati Uniti impongono alla Corea del Nord a causa del programma nucleare proposto dal paese.

La parata militare a Pyongyang è stata trasmessa in differita dalle tv locali. In tale occasione è stato reso noto un nuovo (e gigantesco) missile balistico.