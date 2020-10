Un prete statunitense è stato sorpreso ad avere rapporti con due attrici hard sull'altare della chiesa: arrestati per atti osceni in luogo pubblico.

Un prete della Lousiana, negli Stati Uniti, è stato sorpreso mentre era intento ad avere rapporti sessuali con due donne sull’altare della chiesa. Nello specifico, in data 30 settembre, il sacerdote sarebbe stato visto da un testimone mentre praticava l’atto all’interno del luogo sacro e si riprendeva.

Un gesto non consono alla sua figura e soprattutto compiuto in un luogo quanto mai inappropiato, tutti motivi per cui il prete, Travis Clark, è stato arrestato. Oltre a lui anche le due donne che partecipavano all’atto sono state fermate. Si tratta di un attrice hard, Mindy Dixon, e di una ragazza di 23 anni, Melissa Cheng.

Prete ha rapporti sull’altare

Dalle indagini condotte dalle forze dell’ordine è emerso inoltre che una delle due donne avesse annunciato sui social un viaggio verso la Lousiana per “profanare una casa di Dio”. Dal racconto del testimone si apprende invece che le ragazze sarebbero state vestite da dominatrici e l’intero altare sarebbe stato ornato con luci e sex toys. Una scena hard in piena regola per rende ancor più trasgressivo il filmato registrato con un cellulare.

Il testiomone sarebbe entrato in chiesa in quanto avrebbe notato le luci accese in un orario non consono e avrebbe così scoperto quanto si stava verificando nel luogo di culto.

Lo stesso avrebbe a sua volta registrato un video, poi presentato alla polizia che ha provveduto all’arresto per atti osceni in luogo pubblico. Il prete, già uscito dietro pagamento di una cauzione, è stato sospeso dalla carica dalla diocesi che non ha però fornito nessuna motivazione sul perchè della scelta.