È il “battesimo politico” di Greta Thunberg quello che lei stessa ha sancito in un tweet, invitando gli americani a votare il candidato dem alle elezioni Usa, Joe Biden: “Organizzatevi e votate tutti Biden” ha scritto l’attivista svedese.

I never engage in party politics. But the upcoming US elections is above and beyond all that.

From a climate perspective it’s very far from enough and many of you of course supported other candidates. But, I mean…you know…damn!

Just get organized and get everyone to vote #Biden https://t.co/gFttFBZK5O

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) October 10, 2020