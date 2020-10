Una storia di speranza quella capitata a quattro clochard: con un gratta e vinci donatogli, hanno vinto 50mila euro.

Ha dell’incredibile la storia di quattro senzatetto di Brest, nei pressi di Parigi, che hanno vinto 50mila euro grazie a un gratta e vinci donato loro da un passante. Un colpo di fortuna inaspettato, che apre uno spiraglio nel loro futuro.

Quattro senzatetto vincono al gratta e vinci

Non dimenticheranno il gesto di un passante, quattro clochard parigini. Mentre chiedevano l’elemosina nei pressi di un tabacchi, un uomo ha donato loro un gratta e vinci invece della consueta moneta. Contro ogni previsione dei grandi numeri, i quattro hanno così scoperto di avere vinto 50mila euro. “Erano sbalorditi, ma lucidi” riferisce Le Parisien. Con sorpresa, ma anche lucidità, i quattro si sono divisi la somma: 12.500 euro ciascuno.

I senzatetto vedono in questa opportunità la possibilità di iniziare un nuovo cammino, possibilmente lontano da quelle strade che erano diventate la loro casa.

Una piccola speranza per i senzatetto

Ora per i quattro clochard comincerà una nuova vita. Per prima cosa, ciascuno di loro ha dichiarato che lascerà la città di Brest, in cui hanno vissuto parte della loro vita. La somma è discreta, nulla a che vedere con l’ultima vincita milionaria: 157 milioni di euro intascati, a inizi di settembre, da una coppia di quaerantenni che vive in Alsazia.

I quattro senzatetto non possono strafasre con quanto la fortuna ha dato loro. Ma sicuramente questa vincita, venuta all’improvviso, aprirà loro gli orizzonti per un futuro – si spera – migliore.