Quattro persone sono morte in un incidente aereo avvenuto nella cittadina di Loches, in Francia. A scontrarsi un aereo da turismo e un ultraleggero.

Un incidente aereo tra due velivoli è avvenuto in Francia nella giornata di sabato 10 ottobre, provocando per il momento quattro morti e un disperso. La tregedia è avvenuta nei cieli della cittadina di Loches, nella regione del Centro-Valli dela Loira, verso le ore 17 quando un ultraleggero con a bordo due persone si è scontrato contro un piccolo aereo da turismo con tre passeggeri.

A seguito della collisione, il primo velivolo è precipitato cadendo sul perimetro di un’abitazione nelle vicinanze, mentre il secondo è caduto in una zona disabitata poco distante.

Incidente aereo in Francia

Al momento non sono state ancora chiarite le cause dell’incidente, ma secondo quanto affermato dal pubblico ministero di Tours Grégoire Dulin: “Due corpi sono stati trovati nell’ULM e altri due nell’aereo. Una persona che sarebbe caduta, indubbiamente dall’aereo, non è stata trovata”.

Il pilota dell’aereo da turismo aveva 75 anni, mentre i due passeggeri a bordo 28 e 30 anni. I due occupanti dell’ultraleggero avevano invece 66 e 50 anni.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli operatori sanitari e gli agenti della gendarmeria francese, che hanno delimitato la zona invitando i residenti a restare nelle proprie case. L’area in cui l’ultraleggero è caduto è una zona residenziale delimitata da una strada trafficata, a sud del centro cittadino.

Il commento del sindaco di Loches

Sull’accaduto è intervenuto anche il primo cittadino di Loches Marc Angenault, secondo cui appare probabile che uno dei due piloti sia rimasto abbagliato dal sole basso del tardo pomeriggio e abbia così perso il controllo del velivolo: “È un incidente improbabile e incredibile nel cielo di Loches, dove non c’è traffico aereo”.