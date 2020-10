Lo annuncia il New York Times. Il Presidente degli USA Donald Trump voleva indossare all’uscita dall’ospedale la T-Shirt di Superman.

Donald Trump avrebbe dovuto indossare la T-Shirt di Superman all’uscita dall’ospedale. Questo è ciò che è stato riportato dal New York Times. Una citazione che come è intuitivo pensare non è lasciata al caso. Superman del resto simboleggia la forza, l’invincibilità. Questo è anche il messaggio che avrebbe voluto trasmettere attraverso una sorta di scena che sarebbe poi stata mostrata in tv.

Il Presidente si sarebbe poi confrontato con altre persone attraverso un giro di telefonate mentre era in cura al Walter Reed, ma poi l’idea non è andata in porto.

Trump voleva indossare la maglia di Superman

Trump come Superman, almeno in una scena che il Presidente degli Stati Uniti avrebbe voluto mostrare all’uscita dall’ospedale Walter Reed nel quale è stato in cura dopo essere risultato positivo al Coronavirus. Secondo quanto riportato dal quotidiano statunitense New York Times, il Presidente Donald avrebbe voluto mostrarsi in una scena inizialmente fragile salvo poi aprire la camicia mostrando la T-Shirt con la “S” di Superman.

Si tratta di un’idea dal messaggio ben preciso.

Superman da sempre richiama il “simbolo della forza”, l’invincibilità.

Del resto non a caso uscendo dall’ospedale il Presidente degli Stati Uniti Trump aveva comunicato tramite un Tweet: “Mi sento davvero bene. Non abbiate paura del Covid. Non lasciate che domini le vostre vite. Sotto la nostra amministrazione, infatti, abbiamo fatto passi in avanti sulle cure e sulla conoscenza.

Mi sento meglio di 20 anni fa”. Aveva poi dichiarato durante la sua prima apparizione pubblica avvenuta sabato 10 ottobre: “Grazie per le vostre preghiere, batteremo il virus cinese. Voglio ringraziare tutti voi per le vostre preghiere. So che avete pregato mentre ero in quell’ospedale”.