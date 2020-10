Nuovi casi di Coronavirus a Qingdao. Torna l'incubo in Cina e partono i test per 9 milioni di persone.

I contagi di Coronavirus nel mondo continuano a salire e in alcune zone la situazione sta tornando ad essere particolarmente allarmante. La Cina, luogo in cui tutto è iniziato, è tornata a lanciare l’allarme, ma questa volta ha già iniziato a fare test di massa a tappeto per cercare di contenere al meglio la situazione.

Covid in Cina

Torna l’allarme Covid in Cina e la situazione sembra di nuovo molto pericolosa, proprio come è accaduto ad inizio anno. Tutto è iniziato lì, ma questa volta sono tutti molto più preparati per affrontare al meglio la situazione. La Cina, infatti, ha lanciato una campagna di cinque giorni per completare i test di massa su più di 9 milioni di persone.

Si tratta degli abitanti della città portuale di Qingdao, nella provincia orientale di Shandong.

Una decisione importante e tempestiva, arrivata dopo che domenica 11 ottobre sono stati accertati 9 nuovi casi di Coronavirus. Un numero molto basso, ma che ha subito allarmato la popolazione e ha spinto a prendere provvedimenti immediati. Le infezioni, come riferito in una nota della Commissione sanitaria municipale, sono state collegate al Qingdao Chest Hospital. Ora la popolazione dovrà immediatamente sottoporsi al test, per valutare quanto sia realmente allarmante la situazione e quanto sia opportuno prendere seri ed tempestivi provvedimenti per evitare la diffusione dei contagi.

I numeri potrebbero crescere nelle prossime ore.