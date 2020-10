A Nizhny Novgorod, nella Russia occidentale, un 18enne perde la testa e spara sulla folla alla fermata del bus: 3 le vittime.

Tragedia in Russia dove un giovane, senza apparente motivo, ha sparato sulla folla alla fermata del bus uccidendo tre uomini e ferendo tre donne. Le vittime erano tutte intente ad aspettare la corriera nella città di Nizhny Novgorod, nella parte occidentale del paese.

L’attentato sarebbe stato messo in atto da un ragazzo di soli 18 anni che, subito dopo aver aperto il fuoco, sarebbe scappato a grande velocita a bordo di un veicolo. La polizia locale gli lo cerca e spera di poter trovare ulteriori dettagli avvalendosi delle telecamere di video sorveglianza e delle testimonianze delle persone presenti alla fermata del bus.

Russia, 18enne spara alla fermata del bus

Come anticipato non sarebbero al momento chiari i motivi del gesto del 18enne. Secondo alcune indiscrezioni trapelate dalle forze dell’ordine, pare che il giovane poco prima avesse avuto una violenta lite con la nonna e in preda alla furia avrebbe iniziata a sparare all’impazzata.

Per la cittadina di Nizhny Novgorod è il secondo episodio grave in poco giorni. Il 2 ottobre scorso infatti la direttrice dell’agenzia stampa Koza.Press, Irina Slavina, si era data fuoco davanti al quartier generale della polizia locale.

“Per la mia morte, per piacere, incolpate la Federazione Russa”, questo l’ultimo post pubblicato dalla giornalista.