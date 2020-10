Un pullman che trasportava dei fedeli in Thailandia è stato travolgo da un treno: decine di feriti e almeno 17 morti nell'incidente.

Un treno in Thailandia ha travolto nella mattina di domenica 11 ottobre un pullman che viaggiava a circa 50 chilometri a Est di Bangkok. La collisione è stata fatale per almeno 17 persone, mentre sono decine i feriti. Il governo ha dato ordine di aprire un’inchiesta sull’incidente.

L’incidente tra treno e pullman

Il pullman a noleggio, che trasportava un gruppo di 60 fedeli ad una cerimonia buddista, era partito dalla provincia di Samut Prakan per dirigersi in un tempio a Chachoengsao. A circa 50 chilometri a Est di Bangkok, tuttavia, è stato travolto da un treno. A causa della collisione il mezzo di trasporto si è ribaltato da un lato e il tetto è stato divelto.

Per estrarre dalle lamiere morti e feriti è stato necessario l’intervento di una gru che sollevasse il pullman.

Il bilancio dei morti è attualmente di almeno 17, mentre i feriti sono oltre 30. I numeri potrebbero tuttavia essere in aumento. Il Premier thailandese ha chiesto che venga aperta una inchiesta per accertare le responsabilità dell’accaduto.

La Thailandia è, secondo un rapporto del 2018 dell’Organizzazione mondiale della sanità, il secondo paese al mondo con il più alto tasso di mortalità per traffico stradale.

Incindenti di questo genere sono molto frequenti per il mancato rispetto delle norme (eccesso di velocità e guida in stato di ebrezza, in particolare) e la scarsa vigilanza delle autorità.