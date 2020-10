In Francia arriva l'ipotesi del coprifuoco in quelle che al momento sono considerate le zone rosse per il Covid.

L’allarme Covid sta colpendo per la seconda volta tutto il mondo, ma la situazione in Francia sembra essere al momento una delle peggiori. Nel Paese i contagi continuano a salire e l’allarme non può che crescere. Questo spinge il governo a scegliere ulteriori restrizioni e provvedimenti, soprattutto nelle zone rosse.

Francia: ipotesi coprifuoco

La Francia sta vivendo un momento davvero difficile a causa dei contagi da Coronavirus. Nel Paese inizia a farsi spazio l’ipotesi di un coprifuoco nelle zone maggiorment colpite dal Covid, che sono diventate quelle più a rischio. I media hanno deciso di svelare alcune anticipazioni del discorso del presidente Emmanuel Macron, che includono anche questa misura di un eventuale coprifuoco, che al momento è sotto esame. Si tratta di una situazione davvero molto preoccupante, soprattutto perché la diffusione dei contagi sta continuando senza sosta.

Tra le zone più a rischio, come riportato da “Le Point”, ci sono Parigi e l’Île-de-France.

Questa nuova misura per il momento è diventata oggetto di dibattito. “Da una parte ci sono i duri dell’avenue de Ségur (ministero della Salute), dall’altra l’Eliseo che esita” è stato riportato, ma allo stesso tempo lo scopo rimane quello di dare un segnale molto forte. Su questa decisione, come riportato da “Le Point”, non tutti sono d’accordo. Questo è uno dei tempi che sicuramente verrà affrontato nel consiglio di difesa all’Eliseo.