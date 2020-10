L'allarme Covid in Olanda sta crescendo, per questo è arrivata la decisione di chiudere completamente i ristoranti e non vendere alcolici dopo le 20.

L’allarme Covid continua a crescere in tutto il mondo. Mentre l’Italia sta affrontando questa fase arancione, molto vicina a quella rossa che porterebbe al lockdown, altri Paesi sarebbero ancora più in difficoltà. Una situazione davvero critica, che sta colpendo, per esempio, l’Olanda.

Allarme Covid in Olanda

Il Covid continua a diffondersi in tutto il mondo e l’allarme contagi in Olanda continua a crescere in modo molto preoccupante. Nel Paese ora si inizia a pensare ad una chiusura totale di tutti i ristoranti, per evitare la diffusione dei contagi. Il governo olandese sta seriamente pensando di chiudere tutti i ristoranti e vietare la vendita di alcolici dopo le 20. Si tratta di misure importanti, che verranno messe in atto per contenere la curva di contagi, come ha riportato RTL Nieuws.

Le nuove misure, che hanno già scatenato moltissime proteste degli imprenditori del settore nei Paesi Bassi, verranno applicate per almeno due settimane e saranno presentate oggi, martedì 13 ottobre, con una conferenza stampa del primo ministro Mark Rutte.

Le scuole per il momento rimarrano aperte, così come le palestre. A piccoli passi si stanno prendendo dei nuovi provvedimenti e delle nuove restrizioni. I Paesi Bassi hanno superato la soglia dei 6.500 contagi quotidiani, per cui la situazione è molto delicata e monitorata costantemente. Per il momento le maggiori restrizioni riguardano ristoranti e locali, ma prossimamente potrebbero entrare in vigore ulteriori norme.