Tragedia a Oxford nel Regno Unito. Una nota blogger di 29 anni è morta in un incidente stradale insieme a tre dei quattro figli. Due feriti gravi.

Tragedia in un incidente stradale a Oxford nel Regno Unito. Zoe Powell, una blogger di 29 anni molto conosciuta nel Regno Unito è deceduta lunedì 13 ottobre insieme a tre dei suoi figli tutti tra i quattro e gli otto anni.

Due invece i feriti gravi rimasti vittime nell’incidente. Si tratta del marito Josh di 30 anni e della quarta figlia di appena un anno e mezzo. Padre e figlia sono stati ritrovati in grave condizioni e sono attualmente ricoverati al John Radicliffe Hospital di Oxford. La dinamica dell’incidente è ancora in corso di accertamento, ma stando a quanto riportato da testimoni oculari, il veicolo su cui viaggiava la famiglia si è scontrato con un camioncino vicino ad un ponte ferroviario.

Il conducente del camioncino non ha riportato gravi feriti e non è stato quindi ricoverato.

Oxford, morta blogger di 29 anni

La città di Oxford nel Regno Unito è in lutto. Zoe Powell una blogger molto nota nel Regno Unito è morta in un incidente stradale non molto distante da Oxford.

Con lei sono deceduti tre dei suoi quattro figli tutti piccolissimi: Phoebe di otto anni, Simeon di sei anni e Amelia di quattro anni. La più piccola dei quattro figli di solo un anno e mezzo è rimasta gravemente ferita e con lei il padre Josh di 30 anni. Entrambi sono stati ritrovati in gravissime condizioni e sono stati ricoverati d’urgenza al John Radcliffe di Oxford.

Nel frattempo sono arrivati diversi cordogli di chi la famiglia la conosceva bene.

“Era una famiglia adorabile, facevano catechismo, erano molto attivi nella nostra comunità”, ha detto un loro vicino al The Mirror. Il Consiglio Pastorale della chiesa di Chinnor ha scritto su Facebook: “Come comunità vicina a Chinnor, siamo tutti così tristi e scioccati nel sapere del tragico incidente di ieri sera. La Chiesa di Sant’Andrea è aperta tutti i giorni tra le 11 e le 5 per preghiera privata e accendere candele.

La Chinnor Community Church sulla High Street ha creato uno spazio per la posa dei fiori per la famiglia. CCC ha una croce fuori che chiunque può venire a deporre dei fiori, se lo desidera”.