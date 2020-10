Prima della partenza il tampone aveva dato esito negativo. Nella permanenza a Parigi ha incontrato oltre al Capo dello stato francese anche Castex.

Prima della sua partenza per Parigi si era sottoposto ai test ed era risultato negativo. Adesso invece, dopo aver denunciato alcuni sintomi tipici della malattia pandemica, il 68enne Edouard Fritch, presidente della Polinesia francese, è risultato positivo al Coronavirus.

Positivo il presidente della Polinesia

Il politico è ora in isolamento per almeno dieci giorni. Dall’ufficio stampa del Governo polinesiano hanno confermato che é “risultato positivo al Covid-19 al suo ritorno dal viaggio in Francia”. Dopo il volo Tahiti-Parigi, quindi, e anche dopo aver incontrato giovedì scorso il Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron. Inoltre durante la permanenza nella capitale francese, nella settimana precedente all’incontro con Macron, Fritch ha incontrato, tra gli altri, anche il premier Jean Castex.

Aveva i sintomi Covid

Il Presidente della Polinesia francese si è sottoposto al test perché aveva accusato alcuni dei comuni sintomi di infezione da coronavirus, tra i quali la febbre ed un diffuso dolore articolare. È risultata invece negativa la compagna del Presidente Fritch che è stata comunque al suo fianco per tutto il lungo periodo trascorso a Parigi.

La Polinesia, mare ed esperimenti nucleari

La Polinesia è diventata Territorio d’oltremare, una forma politica di autonomia limitata dalla madrepatria Francia, nel 1946 e vent’anni dopo, nel 1984, ha beneficiato del suo primo statuto di autonomina interna piena. Una caratteristica della forma politica repubblicana della Polinesia è che ne è Capo dello Stato lo stesso Capo del Governo, che viene scelto fra i membri dell’Assemblea nazionale.

Lo Stato degli atolli è tornato alla ribalta delle cronache internazionali perché nel suo territorio si trova l’atollo di Mururoa, teatro tra il 1995 ed il 1996 degli ultimi test nucleari del Governo francese.