La polizia nel Regno Unito è intervenuta per bloccare l'ospedale St Thomas' Hospital in seguito ad un allarme. Westminster chiusa al traffico.

Panico in un ospedale del Regno Unito per un allarme. La polizia inglese è intervenuta al St Thomas’ Hospital per isolare la struttura a seguito di un allarme scattato. Da quanto si legge anche su Twitter, la Lamberth Police ha tenuto a far sapere che “La polizia ha a che fare con un allarme di sicurezza al St Thomas ’Hospital, SE1.

Forniremo ulteriori informazioni quando note”.

Police are dealing with a security alert at St Thomas’ Hospital, SE1. We will provide further info when known. — Lambeth Police (@LambethMPS) October 13, 2020

A causa dell’allarme, la zona è stata isolata ed il ponte di Wstminster è stato chiuso al traffico.

Ospedale in Regno Unito bloccato

Subito dopo l’episodio, la polizia del Regno Unito si è recata sul posto per accertare che non fosse successo nulla di grave. Immediatamente l’allarme è stato sospeso e le stesse forze dell’ordine si sono mobilitate per rimuovere le transenne.

Anche in questo caso, la polizia ha comunicato la notizia attraverso i social. “L’allarme di sicurezza al St Thomas ‘Hospital è stato sospeso. Stiamo rimuovendo i cordoni”, scrivono dalla Lambeth Borough Police. Per gli ospedali questo è un momento delicato nel Regno Unito, a causa dell’aumento esponenziale dei contagi da covid-19.