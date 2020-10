Un aereo precipita in Colombia: tre i morti, di cui un padre ed una madre. Il loro piccolo sè però riuscito a salvarsi all'impatto.

Tre sono le vittime del tragico incidente aereo avvenuto in Colombia. Aereo che è precipitato nella città di Ubaté, compresa nel dipartimento di Cundinamarca. Tre i morti ed un sopravvisuto, un neonato rimasto orfano dal incidente fatale.

Aereo precipita in Colombia

Tre vittime tra cui due genitori, un padre ed una madre che viaggiavamo insieme al loro bambino, un neaonato che è sopravvissuto all’impatto per miracolo. L’aereonautica civile colombiana, in merito all’incidente ha così riferito alla stampa:

“Quattro persone sono state trasportate nell’aereo, tre adulti e un minore. I tre adulti sono morti sul posto, mentre il minore, un neonato, è stato trasferito in un centro di cura “.

La rivista Semana riferisce essere a conoscenza che il bambino non abbia ancora un anno compiuto. Neonato che è stato immediatamente soccorso e portato in un un ospedale della vicina Cajicá. Al momento non abbiamo altre notizia circa lo stato di salute del bambino vittima dell’incidente aereo.

In merito all’aereo che precipita in Colombia ancora pochissime le notizie. Il quotidiano El Tiempo comunica che il neonato era il filgio più giovane della coppia che ha perso la vita nel tragico incidente.

come il figlio più giovane di due delle vittime mortali dell’incidente aereo. Dei due genitori defunti, il padre, un medico di Bogotà, era il pilota dell’aereo, Fabio Grandas, al cui fianco sedeva la moglie, Mayerlin Díaz. La terza vittima si chiamava Nuris Maza. Nessun altra informazione. Il dottor Grandas pare fosse dotata di un ampia esperienza nel pilotare aerei in quanto per molto tempo aveva collaborato con la Civil Air Patrol, un’organizzazione umanitaria.