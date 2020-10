Il governo dell'Irlanda del Nord ha deciso di mantenere le scuole chiuse fino al 2 novembre, come previsto dalle nuove misure in chiave anticovid.

A causa dell’aumento di contagi covid interna la paese, le scuole in Irlanda del Nord resteranno chiuse fino al 2 novembre. I servizi di ristorazione potranno funzionare solo in modalità takeway per un mese. Come in Italia, anche qui stop agli sport amatoriali e limitazioni alle cerimonie.

Irlanda del Nord, scuole restano chiuse

In Irlanda del Nord le scuole resteranno chiuse fino al 2 novembre. Questa è la decisione presa dal primo ministro Arlene Foster, nell’ambito dell’emergenza sanitaria.

Anche in Irlanda del Nord, così come nel resto d’Europa, i casi di covid non cessano di aumentare, e così il governo ha deciso di attuare un nuovo pacchetto di misure finalizzate proprio a contenere il contagio interno.

Ristoranti takeway e cerimonie

La pausa dalle attività scolastica verrà prolungata fino al 2 novembre. Per locali e ristoranti la situazione è diversa: a partire da venerdì 16 ottobre, chiuderanno tutti i ristoranti e pub per un mese, ad eccezione di quei locali in grado di lavorare in modalità takeway.

Anche per quanto riguarda l’aspetto sociale sono previste ulteriori limitazioni. I viaggi saranno limitati e saranno consentiti solo quelli essenziali.

Stop agli sport amatoriali come calcetto o altri sport di contatto.

Previsto un massimo di 10 partecipanti alle riunioni, così come a funerali o matrimoni, dove il limite massimo consentito di partecipanti è 25. Quest’ultime disposizioni entreranno in vigore a partire dal 19 ottobre.

