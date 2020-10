Barron Trump, figlio 14enne del presidente Usa, è stato positivo al Covid. Aumentano i contagiati (guariti) della Casa Bianca.

Anche Barron Trump, il figlio 14enne del presidente degli Stati Uniti d’America, è stato positivo al Covid-19. Lo ha reso noto la stessa First Lady, Melania Trump, che ha spiegato che il ragazzo sarebbe stato asintomatico tutto il tempo, per poi essersi negativizzato.

Anche il figlio di Trump positivo al Covid

Sarebbe stato un asintomatico. È così che la moglie del tycoon, Melania Trump, ha annunciato la negativizzazione di Barron Trump, figlio del presidente Usa. Ora che il coronavirus è stato messo dietro l’angolo, la First Lady ha annunciato un’altra vittoria nella battaglia contro il Covid-19, dopo i recenti sospetti che tutto l’entourage del presidente fosse stato infettato.

Melania Trump: “Sono negativa”

Risulterebbe anche negativa la moglie di Donald Trump. Melania Trump ha infatti dichiarato: “Sono risultata negativa. Spero di riprendere al più presto possibile le mie funzioni“. Sono passati dodici giorni da quando alla First Lady era stato comunicato il verdetto della sua positività al coronavirus. Ora che il pericolo è passato anche per lei, la First Lady pensa agli statunitensi che stanno, invece, combattendo contro il virus: “Prego per il nostro Paese e per chiunque stia affrontando il Covid-19 o qualsiasi altra malattia o sfida.

Grazie a tutti quelli che ci hanno fatto gli auguri e hanno pregato per la nostra famiglia” ha, infine, aggiunto.

Covid negli Usa: l’andamento dei casi

Con riferimento alla giornata del 13 ottobre, negli Stati Uniti i nuovi casi di contagio hanno registrato quota 54.612, con almeno 826 persone decedute. Secondo i dati forniti dal New York Times, il trend settimanale è in netto rialzo nel Paese, con un indice di aumento di 21 punti percentuali rispetto a soli quindici giorni fa.

Attualmente, il Covid-19 negli Usa ha mietuto un totale di 216.000 vittime.