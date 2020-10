In Zambia, una donna ha fatto irruzione in chiesa durante un matrimonio per bloccarlo, visto che lo sposo era suo marito.

Una donna, infuriata, ha fatto irruzione in una chiesa insieme ai suoi figli per bloccare la cerimonia, visto che l’uomo che si stava sposando era suo marito. Si chiama Abraham Muyunda e aveva detto alla moglie che sarebbe andato in città per un impegno di lavoro.

Le cose in realtà erano molto diverse, visto che stava andando a sposarsi. Il fatto è accaduto in una chiesa cattolica a Chainda, a Lusaka, capitale dello Zambia.

LEGGI ANCHE: Imam raggirato prende moglie e dopo due settimane scopre che è un uomo

Irruzione ad un matrimonio

Caroline Mubita aveva sentito parlare di questo matrimonio dai vicini, per questo è corsa in chiesa totalmente infuriata per fermare la cerimonia. “Padre, questo matrimonio non può continuare. Quest’uomo qui è mio marito. Non so cosa sta succedendo qui” ha urlato la donna, furiosa, mentre entrava in chiesa. In un video che è stato girato in quel momento si nota che la donna è molto agitata e sembra avere un bambino legato alla schiena.

Caroline è stata trattenuta da un ospite ma è riuscita ad arrivare all’altare per protestare con il prete. Lo sposo si è subito portato le mani sul viso perché probabilmente ha capito subito quello che stava accadendo.

Muyunda, per questo brutto scherzetto che ha fatto a sua moglie, rischia ben sette anni di carcere. I media locali hanno riferito che lavora per l’Autorità delle Entrate dello Zambia e ha tre figli.

L’uomo è stato consegnato alla polizia locale, mentre la famiglia sta decidendo come procedere. Secono quanto riportato, la sua nuova sposa sapeva che lui era già sposato. Nello stato africano dello Zambia la bigamia è diventata fuori legge, per questo l’uomo rischia di dover stare dietro le sbarre per sette anni.