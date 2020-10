Allarme a Parigi, dove nel tardo pomeriggio del 16 ottobre un probabile terrorista ha compiuto un attentato decapitando un uomo al grido di Allah Akbar, prima di essere stato ucciso a sua volta dalla polizia francese presso la cittadina limitrofa di Eragny.

L’attacco è avvenuto nella località di Conflans-Saint-Honorine, all’interno dell’area metropolitana della capitale e secondo le prime informazioni raccolte dalle forze dell’ordine pare che il gesto dell’attentatore sia stato mosso da alcune vignette contro il profeta Maometto recentemente pubblicate.

#Paris:-A man has been beheaded in the streets of #Paris.

Police have shot dead the attacker. #France

More details awaited…

pic.twitter.com/L6QSkjS4cV

— A̷s̷h̷i̷s̷h̷ ̷G̷o̷s̷w̷a̷m̷i̷ (@AshishG0swami) October 16, 2020